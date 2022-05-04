У телеграм каналі Запорізької ОВА речник полковник Іван Арєф'єв розповів, що вчора, 3 травня, близько 17:00 окупанти завдали черговий удар по житлових будинках міста Гуляйполе. Внаслідок чого дві людини травмовано та одна загинула.

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За словами речника Запорізької ОВА, ворожий обстріл вівся з важкої артилерії. Війська Путіна обстрілювали помешкання цивільного населення. Російські снаряди влучили у два приватні будинки. Внаслідок чого зруйновані дахи будівель, пошкоджені двері, вікна та територія домоволодіння мирного населення.

За фактом воєнного злочину поліцейські передали зібрали матеріали до УСБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни",

– зазначив Іван Арєф'єв.

Снаряди влучили в жилий сектор міста / фото Запорізької ОВА

Зруйнований дах помешкання в Гуляйполі / фото Запорізької ОВА

Наслідки попадання снаряду в подвір'я цивільних/ фото Запорізької ОВА

Нагадаємо, що вчора ввечері вибухи чули у Вінниці, Львові, Києві, Одесі, Миколаєві, Кіровоградській області, на Закарпатті та на Дніпропетровщині. Зазначається, що вперше за час повномасштабної війни російські загарбники вгатили по Закарпатті.

Ситуація на Запоріжжі: коротко

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