Так, недавно в Запорожье россияне украли у фермеров солярку. Об этом 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья.

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Оккупанты пытались обменять топливо у селян на курицу. Похоже, им совсем нечего есть.

Эти человекоподобные освободители в Пологовском районе ограбили села еще 2 марта. Именно тогда, когда отключили электроэнергию и связь,

– рассказал журналист.

Сейчас связь частично удалось восстановить. Однако теперь стало известно, что всю солярку отобрали у фермеров и отвезли на свои позиции.

А потом хотели обменять 10 литров на 2 курицы. Интересно то, что людям эта солярка не нужна, потому что имеющиеся машины ездят на бензине. Так что ее некуда деть.

Какая сейчас ситуация в Запорожье

Самое главное событие, которое произошло в ночь на 5 мая, это то, что до Запорожья дошел гуманитарный конвой с эвакуированными мариупольцами. Всего удалось вывезти 344 человека.

Вместе с тем, оккупанты проводят свои "фильтрационные мероприятия", поэтому выпустили не всех людей из временно оккупированного Мариуполя.

Также вчера, 4 мая, в Запорожье были слышны взрывы. Судя по всему, наши защитники профессионально сработали, поэтому силы противовоздушной обороны успешно отразили атаки врага. Вероятно, те ракеты упали за городом. Это только предварительная информация, официальной еще не было.

Тем временем на фронте продолжаются бои – на рубежах Гуляйполя и Орехова. Вооруженные Силы Украины не только уничтожают российскую технику – от самоходных гаубиц до зенитных комплексов "Бук", но и самих оккупантов.

В Пологах в результате вражеских обстрелов сгорел жилой дом. К сожалению, в руках оккупантов погибла одна местная жительница. Она получила ранения, несовместимые с жизнью.

Обратите внимание – как выглядит "фильтрационный лагерь" для мариупольцев: смотрите видео