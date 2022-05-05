Так, нещодавно на Запоріжжі росіяни вкрали у фермерів солярку. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.
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Окупанти намагалися обміняти паливо у селян на курку. Схоже, їм зовсім немає що їсти.
Ці людиноподібні визволителі у Пологівському районі пограбували села ще 2 березня. Саме тоді, коли відімкнули електроенергію і зв'язок,
– розповів журналіст.
Зараз зв'язок уже частково вдалося відновити. Однак тепер стало відомо, що усю солярку відібрали у фермерів й відвезли її на свої позиції.
А потім хотіли обміняти 10 літрів на 2 курки. Цікаво те, що людям ця солярка не потрібна, бо ті, хто мають машини їздять на бензині. Тож її нікуди діти.
Яка зараз ситуація у Запоріжжі
- Найголовніша подія, яка сталася у ніч на 5 травня, це те, що до Запоріжжя таки дійшов гуманітарний конвой з евакуйованими маріупольцями. Загалом вдалося вивезти 344 людини.
- Разом з тим, окупанти проводять свої "фільтраційні заходи", тож випустили не усіх людей з тимчасово окупованого Маріуполя.
- Також учора, 4 травня, у Запоріжжі було чутно вибухи. Судячи з усього, наші захисники професійно спрацювати, тож сили протиповітряної оборони успішно відбили атаки ворога. Вірогідно, ті ракети упали за містом. Це лише попередня інформація, офіційної ще не було.
- Тим часом на фронті тривають бої – на рубежах Гуляйполя та Оріхова. Збройні Сили України не лише нищать російську техніку – від самохідних гаубиць до зенітних комплексів "Бук", – а й самих окупантів.
- У Пологах внаслідок ворожого обстрілу згорів житловий будинок. На жаль, він рук окупантів загинула одна місцева жителька. Вона отримала поранення, несумісні з життям.
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