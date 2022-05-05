Так, нещодавно на Запоріжжі росіяни вкрали у фермерів солярку. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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Окупанти намагалися обміняти паливо у селян на курку. Схоже, їм зовсім немає що їсти.

Ці людиноподібні визволителі у Пологівському районі пограбували села ще 2 березня. Саме тоді, коли відімкнули електроенергію і зв'язок,

– розповів журналіст.

Зараз зв'язок уже частково вдалося відновити. Однак тепер стало відомо, що усю солярку відібрали у фермерів й відвезли її на свої позиції.

А потім хотіли обміняти 10 літрів на 2 курки. Цікаво те, що людям ця солярка не потрібна, бо ті, хто мають машини їздять на бензині. Тож її нікуди діти.

Яка зараз ситуація у Запоріжжі

Найголовніша подія, яка сталася у ніч на 5 травня, це те, що до Запоріжжя таки дійшов гуманітарний конвой з евакуйованими маріупольцями. Загалом вдалося вивезти 344 людини.

Разом з тим, окупанти проводять свої "фільтраційні заходи", тож випустили не усіх людей з тимчасово окупованого Маріуполя.

Також учора, 4 травня, у Запоріжжі було чутно вибухи. Судячи з усього, наші захисники професійно спрацювати, тож сили протиповітряної оборони успішно відбили атаки ворога. Вірогідно, ті ракети упали за містом. Це лише попередня інформація, офіційної ще не було.

Тим часом на фронті тривають бої – на рубежах Гуляйполя та Оріхова. Збройні Сили України не лише нищать російську техніку – від самохідних гаубиць до зенітних комплексів "Бук", – а й самих окупантів.

У Пологах внаслідок ворожого обстрілу згорів житловий будинок. На жаль, він рук окупантів загинула одна місцева жителька. Вона отримала поранення, несумісні з життям.

Зверніть увагу – як виглядає "фільтраційний табір" для маріупольців: дивіться відео