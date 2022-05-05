Такие данные привел Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Сразу заметим, что эти цифры ориентировочные, ведь пока ведутся бои, точно подсчитать потери врага невозможно.

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Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 5 мая ориентировочно составили: