Такие данные привел Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Сразу заметим, что эти цифры ориентировочные, ведь пока ведутся бои, точно подсчитать потери врага невозможно.
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Потери России в войне против Украины
Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 5 мая ориентировочно составили:
- личного состава – 24 700 человек;
- танков – 1 092 единицы;
- боевых бронированных машин – 2 651 единица;
- артиллерийских систем – 499 единиц;
- РСЗО – 169 единиц;
- средств ПВО – 83 единицы;
- самолетов – 196 единиц;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 907 единиц;
- кораблей/катеров – 10 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 единиц;
- специальной техники – 38 единиц;
- крылатых ракет – 89 единиц.