О ключевых событиях четверга, 5 мая, читайте в материале 24 канала.

Накануне Массовый обстрел украинских городов, актуальная ситуация на "Азовстали": основное за 70 день войны

06:31 Совбез ООН проведет заседание 5 мая по ситуации в Украине. На нем должны обсудить защиту гражданского населения в условиях российской агрессии.

05:48 В Евросовете уже ищут способ конфисковать российские активы и передать их Украине. Однако отметил Шарль Мишель, как юрист он понимает, что механизм должен быть безупречным.

05:15 В Пентагоне уверяют: своими ракетными атаками россиянам не удалось помешать поставке оружия в Украину. США сохраняют возможности для военных поставок, в частности, вооружения.

03:32 Глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что 5 мая состоится донорская конференция для Украины. Она станет отправной точкой для плана Маршалла – восстановления после войны.

03:31 Сумскую область массированно обстреляли из минометов. Также досталось и Черниговской области. В этих областях зафиксировали более 40 "прилетов".

02:49 Российские войска снова обстреляли Харьковскую область. В результате обстрела погиб мужчина, 11-летний ребенок получил ранения.

02:00 В сутки Воздушные силы уничтожили 9 воздушных целей противника. Наши защитники приземлили 2 вражеских самолета, 4 беспилотника и 3 крылатых ракеты.

00:58 Из-за обстрелов врагом железнодорожной инфраструктуры в Украине задерживаются около 20 поездов. Некоторые из них по 11 часов.

00:26 Президент Зеленский обратился к украинцам ночью с 4 на 5 мая. Он прежде всего упомянул о погибшем военном журналисте Александре Махове, который с начала российского вторжения ушел на фронт добровольцем. Глава государства выразил уверенность, что украинцы одержат для Александра победу.

Главные тезисы президента:

Президент рассказал об эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Во время второго этапа спасли 344 человека.

Зеленский рассказал о своих переговорах с генсеком ООН Антониу Гутерришем, премьером Израиля Нафтали Бенетом, главой правительства Нидерландов Марком Рютте.

Глава государства заверил, что россияне понесут ответственность за содеянное.

Смотрите ночное обращение Владимира Зеленского: