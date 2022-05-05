Такі дані навів Генеральний штаб Збройних Сил України. Відразу ж зауважимо, що ці цифри орієнтовні, адже поки ведуться бої, точно підрахувати втрати ворога неможливо.

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Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 5 травня орієнтовно склали: