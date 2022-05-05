Такі дані навів Генеральний штаб Збройних Сил України. Відразу ж зауважимо, що ці цифри орієнтовні, адже поки ведуться бої, точно підрахувати втрати ворога неможливо.

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Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 5 травня орієнтовно склали:

  • особового складу – 24 700 осіб;
  • танків – 1 092 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2 651 одиниця;
  • артилерійських систем – 499 одиниць;
  • РСЗВ – 169 одиниць;
  • засобів ППО – 83 одиниці;
  • літаків – 196 одиниць;
  • гелікоптерів – 155 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1 907 одиниць;
  • кораблів / катерів – 10 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 одиниць;
  • спеціальної техніки – 38 одиниць;
  • крилатих ракет – 89 одиниць.