Російські окупанти не хочуть повертатися воювати проти України, бо зазнали чисельних втрат. Про це повідомили в Генштабі 5 травня.

Зверніть увагу ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей

Частина військовослужбовців 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, після відведення до району відновлення, через значні втрати особового складу, відмовилась від подальшої участі у бойових діях на території України,

– мовиться в повідомленні.

Зазначені військовові перебувають у районі поблизу українсько-російського кордону та чекають на виїзд до Росії.