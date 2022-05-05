Окрім цього, бійці ЗСУ ліквідовують особовий склад окупаційних військ. Від початку війни вони вже знищили 24,5 тисячі ворожих солдатів. Також російські загарбники лишилися без понад тисячі танків і 2,6 тисячі бойових броньованих машин.
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Захисники уразили 9 повітряних цілей окупантів
У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що російські загарбники продовжують завдавати ракетних ударів по території України. Загалом 4 травня захисники знищили 9 повітряних цілей. Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил збили:
- 2 ворожі літаки, попередньо винищувачі Су-30,
- 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10",
- 3 крилаті ракети.
Своєю чергою, зенітні ракетні підрозділи Сухопутних військ знищили ще 2 БпЛА окупантів.
"Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі. Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів", – підсумували захисники.
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Коротко про втрати окупантів в Україні
- На Півдні 3 травня українські захисники ліквідували пів сотні окупантів. Окрім того, вони знищили 7 складів з озброєнням та вивели з ладу техніку ворога.
- У мережі з'явилося чергове відео від угруповання "Схід". На ролику можна побачити, як військові бригади імені гетьмана Івана Сагайдачного перетворюють техніку загарбників на брухт.
- Окрім цього, наші бійці щодня знищують ворожі безпілотники. Зокрема, над Донбасом приземлили 3 БПЛА "Орлан" та одну ракету, а в небі над Дніпропетровщиною українські військові знищили ще один безпілотник.
- Також за допомогою турецьких "Байрактарів" вдалося знищити ворожі позиції на острові Зміїний.
- ЗСУ вдалося ліквідувати частину 38-ї мотострілецької бригади. Її знешкодили на 60%.