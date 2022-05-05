Окрім цього, бійці ЗСУ ліквідовують особовий склад окупаційних військ. Від початку війни вони вже знищили 24,5 тисячі ворожих солдатів. Також російські загарбники лишилися без понад тисячі танків і 2,6 тисячі бойових броньованих машин.

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Захисники уразили 9 повітряних цілей окупантів

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що російські загарбники продовжують завдавати ракетних ударів по території України. Загалом 4 травня захисники знищили 9 повітряних цілей. Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил збили:

2 ворожі літаки, попередньо винищувачі Су-30,

2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10",

3 крилаті ракети.

Своєю чергою, зенітні ракетні підрозділи Сухопутних військ знищили ще 2 БпЛА окупантів.

"Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі. Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів", – підсумували захисники.

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