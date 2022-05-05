Российские оккупанты не хотят возвращаться воевать против Украины, потому что понесли многочисленные потери. Об этом сообщили в Генштабе 5 мая.
Обратите внимание ВСУ освободили несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей
Часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, после отведения в район восстановления, из-за значительных потерь личного состава, отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины,
– говорится в сообщении.
Указанные военные находятся в районе вблизи украинско-российской границы и ждут выезда в Россию.
Российские военные южного округа деморализованы
По данным Генштаба, подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа "имеют низкое морально-психологическое состояние".
Они воюют против Украины в населенном пункте Сватовского района Луганской области. У российских оккупантов есть существенные проблемы с вооружением и средствами защиты. Они не готовы к выполнению задач.
Ситуация на направлениях 5 мая: коротко
- Враг наступает на Донецкой и Луганской областях. Он пытается удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил.
- На Слобожанском направлении враг продолжает обстреливать Харьков и область, и осуществляет разведку. В районе севернее Изюма, продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.
- На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии соприкосновения. Противник применяет еще и авиацию.
- Российские оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Успеха не имеют.
- На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиций ВСУ.
- В Мариуполе захватчики блокируют и пытаются уничтожить украинские подразделения в районе “Азовстали”. Противник возобновил наступление с помощью авиации.
- На Южнобугском направлении активных боев не было. Враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ и инфраструктуре региона.
- На границе Николаевской и Херсонской областей ВСУ освободили несколько населенных пунктов.
Обратите внимание – Ночное обращение Зеленского за 4 мая: видео