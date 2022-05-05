Российские оккупанты не хотят возвращаться воевать против Украины, потому что понесли многочисленные потери. Об этом сообщили в Генштабе 5 мая.

Обратите внимание ВСУ освободили несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей

Часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, после отведения в район восстановления, из-за значительных потерь личного состава, отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины,

– говорится в сообщении.

Указанные военные находятся в районе вблизи украинско-российской границы и ждут выезда в Россию.

Российские военные южного округа деморализованы

По данным Генштаба, подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа "имеют низкое морально-психологическое состояние".

Они воюют против Украины в населенном пункте Сватовского района Луганской области. У российских оккупантов есть существенные проблемы с вооружением и средствами защиты. Они не готовы к выполнению задач.

Ситуация на направлениях 5 мая: коротко

Враг наступает на Донецкой и Луганской областях. Он пытается удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстреливать Харьков и область, и осуществляет разведку. В районе севернее Изюма, продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии соприкосновения. Противник применяет еще и авиацию.

Российские оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Успеха не имеют.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиций ВСУ.

В Мариуполе захватчики блокируют и пытаются уничтожить украинские подразделения в районе “Азовстали”. Противник возобновил наступление с помощью авиации.

На Южнобугском направлении активных боев не было. Враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ и инфраструктуре региона.

На границе Николаевской и Херсонской областей ВСУ освободили несколько населенных пунктов.

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