Такую информацию сообщили в телеграм-канале Энергоатома. На выезде из Энергодара россияне задержали Юрия Черничука, направлявшегося на встречу с главными инженерами "Энергоатома". Задержание произошло на одном из блокпостов на выезде из города. Сразу оттуда оккупанты отвезли Черничука на допрос к работникам ФСБ. Отмечается, что спецслужбы активно "работают" в захваченном городе.

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"Захватчики фактически держат в заложниках специалистов"

По предварительным данным, Юрию Черничуку и другим руководителям Запорожской атомной электростанции запретили покидать Энергодар. Запрет действует даже в случае, если выезд направлен на работу атомной станции, от которой зависит, прежде всего, безопасность не только региона, а всего континента.

Впрочем, отсутствие у оккупантов даже элементарного здравого смысла уже и не удивляет. К сожалению,

– отметили в Энергоатоме.

В телеграм-канале государственного предприятия подчеркнули, что захватчики фактически удерживают в заложниках специалистов крупнейшей в Европе атомной электростанции. Такие действия врага еще больше усложняют работу Запорожской АЭС и добавляют риски.

"Россияне подвергают человечество опасности новой ядерной катастрофы"

Россияне не до конца понимают с каким объектом они имеют дело, даже больше не задумываются ни над одним своим действием. Наемники Кремля, руководствующиеся своим маленьким мозгом и бездумными наставлениями своего руководства, подвергают человечество опасности новой ядерной катастрофы.

И, напомним, учитывая масштаб и мощность станции, эта опасность может быть равна по меньшей мере шести Чернобылям. Причем ключевое слово здесь – "по меньшей мере",

– подчеркнули в телеграм-канале.

Совет главных инженеров НАЕК "Энергоатом"

Сегодня, 4 мая, все-таки состоялся Совет главных инженеров НАЕК "Энергоатом". Отмечается, что в нем приняли участие главные инженеры трех украинских АЭС (без Запорожской атомной станции) и остальные обособленные подразделения Компании. Прибывшие в Запорожье специалисты рассмотрели неотложные вопросы физической безопасности ядерных объектов, ядерной и радиационной безопасности, эксплуатации и ремонтов ядерных установок.

Что известно о ситуации в Запорожье:

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