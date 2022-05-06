Россияне бьют с утра и до вечера

В Запорожской областной военной администрации сообщили, что оккупационные войска снова обстреляли село Каменское Васильевского района. Из-за вражеских обстрелов были повреждены частные дома.

Это важно Проезда из Энергодара в Запорожье нет, продолжаются постоянные обстрелы, – мэр

В Запорожской ОВА опубликовали видео, на котором показали, как сейчас выглядит село после российских ударов. Значительная часть домов разрушена полностью или частично.

Один из жителей Каменского рассказал, что село постоянно находится в зоне боевых действий. По его словам, в Каменском происходят обстрелы, взрывы и пожары.

Последствия обстрелов Каменского – видео

Он рассказал, что большинство людей уже выехали из села, но часть местных жителей все же осталась в собственных домах. Жертвами вражеских атак становятся не только люди и их дома, но и животные, которые гибнут от обстрелов.

Уже привыкли, сегодня тоже уже стреляли, но я спал крепко. Хотя все эти дни не могли спать нормально. Иногда бежим в погреб. Иногда приходится сидеть там по 2 – 3 часа, пока все не затихнет,

– рассказал местный житель.

Жители Каменского рассказывают, что обстрелы начинают с утра и продолжаются до вечера. Люди говорят, что российские снаряды регулярно прилетают во двор.

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