Россияне бьют с утра и до вечера
В Запорожской областной военной администрации сообщили, что оккупационные войска снова обстреляли село Каменское Васильевского района. Из-за вражеских обстрелов были повреждены частные дома.
Это важно Проезда из Энергодара в Запорожье нет, продолжаются постоянные обстрелы, – мэр
В Запорожской ОВА опубликовали видео, на котором показали, как сейчас выглядит село после российских ударов. Значительная часть домов разрушена полностью или частично.
Один из жителей Каменского рассказал, что село постоянно находится в зоне боевых действий. По его словам, в Каменском происходят обстрелы, взрывы и пожары.
Последствия обстрелов Каменского – видео
Он рассказал, что большинство людей уже выехали из села, но часть местных жителей все же осталась в собственных домах. Жертвами вражеских атак становятся не только люди и их дома, но и животные, которые гибнут от обстрелов.
Уже привыкли, сегодня тоже уже стреляли, но я спал крепко. Хотя все эти дни не могли спать нормально. Иногда бежим в погреб. Иногда приходится сидеть там по 2 – 3 часа, пока все не затихнет,
– рассказал местный житель.
Жители Каменского рассказывают, что обстрелы начинают с утра и продолжаются до вечера. Люди говорят, что российские снаряды регулярно прилетают во двор.
Какая ситуация на Запорожье
- Российские военные оккупировали некоторые части Запорожской области и лишили Украину выхода в Азовское море. Вражеские войска в марте захватили Запорожскую АЭС и запретили руководителям станции выезжать из Энергодара.
- Войска агрессора постоянно обстреливают Запорожскую область. 1-го мая, российские военные били по гражданской инфраструктуре Орехова. В результате интенсивной атаки погибли двое мужчин.
- 3 мая оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Зализничное Гуляйпольского района. В результате действий российской армии погибли двое местных жителей.
- Вооруженные Силы Украины дают отпор российским захватчикам. В Генштабе ВСУ 4 мая сообщили, что уничтожили более сотни россиян на Запорожье. Также наши защитники ликвидировали вражеский беспилотник.
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