Так, Вооруженные Силы Украины в Запорожской области уничтожили разведывательный беспилотник "Орлан-10". В него попали из зенитно-ракетного комплекса "Оса".
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Сухопутные войска ВСУ уже опубликовали видео с моментом меткого выстрела военных.
Успешное попадание во вражеский "Орлан-10": видео
ВСУ изо всех сил наносят удары оккупантам и делают все, чтобы прогнать врага с нашей земли и вернуть под контроль временно оккупированные территории.
Ситуация в Запорожской области: что известно о вражеских атаках
- Накануне, 3 мая, российские оккупанты обстреляли жилые массивы города Гуляйполе. В результате атаки были повреждены частные дома местных жителей, известно о двух травмированных людях и одной погибшей.
- Также 3 мая россияне атаковали артиллерией поселок Железнодорожное, что возле Гуляйполя. В результате обстрелов погибли 2 гражданских, повреждены 12 жилых домов и школа. Прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов ведения войны и умышленном убийстве.
- Днем ранее, 2 мая, враг обстрелял позиции Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Орехов. Оккупанты атаковали украинских защитников из артиллерии.
Россия потеряла уже несколько сотен беспилотников
В целом, украинские военные за время войны России против Украины уничтожили или поразили 312 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Только в течение вчерашних суток, 4 мая, ВСУ сбили 9 воздушных целей врага, в том числе самолеты, ракеты и БПЛА.
В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что зенитные ракетные подразделения Воздушных и Сухопутных сил 4 мая сбили:
- 2 вражеских самолета, предварительно истребители Су-30;
- 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10";
- 3 крылатые ракеты.
Изо дня в день российские оккупанты терпят колоссальные потери, из-за чего многие из захватчиков боятся и не хотят воевать против Украины. Известно, что часть российских военных 35-й армии Восточного военного округа отказывается возвращаться в Украину. Свой протест оккупанты выразили после того, как вернулись в район восстановления.
Общие потери врага по состоянию на 5 мая
- личного состава – 24 700 человек;
- танков – 1092 единиц;
- боевых бронированных машин – 2 651 единица;
- артиллерийских систем – 499 единиц;
- РСЗО – 169 единиц;
- средств ПВО – 83 единицы;
- самолетов – 196 единиц;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1907 единиц;
- кораблей/катеров – 10 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 единиц;
- специальной техники – 38 единиц;
- крылатых ракет – 89 единиц.
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