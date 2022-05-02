О последствиях обстрела рассказал спикер Запорожской военной администрации Иван Арефьев, отметив, что пострадала также инфраструктура населенного пункта.

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Обстрелы Запорожской области

По словам Арефьева, оккупанты попали в многоэтажные дома. В результате вражеского обстрела с травмами разной тяжести в больницы были доставлены четыре человека.

Еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли,

– рассказал спикер ОВА.



Оккупанты били по гражданской инфраструктуре Орехова: двое мужчин погибли / Фото ЗОВА

В то же время глава Запорожской военной администрации Александр Старух отметил, что российские оккупанты безрезультатно совершают штурмовые действия в районе Гуляйполя, а на временно оккупированных территориях области враг пытается "насадить" свою власть и традиции. Да, 1 мая в Мелитополе оккупанты пытались провести демонстрацию по случаю Дня труда. Похожая ситуация была и в Бердянске. Немногочисленным посетителям акции оккупанты раздавали георгиевские ленты, которые запрещены в Украине.

Во избежание провокаций власти города напоминают, что в Запорожской области комендантский час будет начинаться с 17:00. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что только 30 апреля во время комендантского часа правоохранители поймали 18 человек, которые нарушали режим. После этого 9 из них получили повестки.

Ситуация в Запорожской области: последние новости

По данным Генштаба, оккупанты усиливают ПВО на временно занятой территории Запорожской области. В частности, вражеские войска развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы.

30 апреля в Госспецсвязи заявили, что в двух областях – Херсонской и Запорожской – сейчас совсем нет мобильной и интернет-связи. Дело в том, что оккупанты отключили электроснабжение оборудования мобильных операторов в этих регионах, а также перерезали волоконно-оптические магистральные линии.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что работы над восстановлением связи уже ведутся. Он пообещал, что в этих областях связь будет восстановлена.

В Терпеннисской общине в Запорожье российские оккупанты назначили председателем бывшего воспитателя местного интерната Юрия Волжанина. Его заместительницей стала Наталья Жила. Советником коллаборанта назначили Петра Пульянова, который с первого дня вторжения сотрудничает с оккупантами.