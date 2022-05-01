Только за минувшие сутки во время комендантского часа правоохранители поймали 18 человек, нарушавших режим. После этого 9 из них получили повестки. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

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Возможные провокации при посещении кладбищ

Анатолий Куртев призвал граждан быть сознательным и не нарушать комендантский час, потому что и без таких нарушителей у правоохранителей сейчас много работы.

Не забывайте о том, что комендантский час сегодня начинается в пять часов вечера. Прошу вас оставаться в это время дома. Помните, что на улицах города ведется усиленное патрулирование,

– обратился к жителям Запорожья Куртев.

Кроме того, секретарь горсовета отметил, что сегодня возможны провокации из-за поминальных дней, поэтому он призвал жителей или воздержаться от посещения кладбищ сегодня или хотя бы не устраивать угощений у могил.

Ситуация в Запорожской области

Секретарь горсовета сообщил, что линия фронта в Запорожской области остается неизменной. По всей линии столкновения продолжаются локальные бои. В то же время, кроме позиций наших военных, оккупанты обстреливают и гражданскую инфраструктуру.

Несмотря на то россияне несут серьезные потери – за минувшие сутки наши воины ликвидировали 55 захватчиков, а еще 90 получили ранения.

Кроме того, украинские военные уничтожили 1 танк, 14 бронированных боевых машин, 4 беспилотника, 1 артиллерийскую установку, 2 гаубицы, 13 единиц автомобильной техники и 1 самолет. Еще один самолет поврежден.

Напомним, что общие потери личного состава россиян уже составляют около 23 500 человек. Детальную статистику потерь оккупантов вы можете прочитать здесь.

Интересно – сводка Генштаба по ситуации на фронте по состоянию на 1 мая: смотрите видео