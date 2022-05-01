В Запорожской области будет действовать зеленый коридор в районе Каменского
Впрочем, некоторым нужно проехать туда, поэтому сегодня, 1 мая, будет действовать зеленый коридор, в частности, в районе села Каменское. Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.
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Военное командование информирует, что зеленый коридор будет открыт с 10:00 до 15:00.
Его открыли для граждан, которым нужно проехать на временно оккупированные территории в районе Каменского.
В то же время командование Сил обороны Запорожского края просит следить за ситуацией с безопасностью, ведь в случае ее смены коридор немедленно будет закрыт.
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