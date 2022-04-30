В результате обстрела повреждена инфраструктура, техника, а также семена подсолнечника, которые хранили на хозяйстве. Об этом сообщил пресс-секретарь ОВА Иван Арефьев.

Кстати Врага изрядно "покрошили" близ Васильевки: что происходит на Запорожье

Люди не пострадали

К счастью, пострадавших нет. Теперь осуществляют процессуальные действия относительно возбуждения уголовного дела, которое будет касаться нарушения законов и обычаев войны.

В ОВА показали фото с места событий. На них видны простреленные стены, сожженная техника и остатки снарядов на полях.

Обратите внимание! Из Запорожья 30 апреля запретили движение транспорта через Каменское в Васильевку. Это нужно для безопасности мирных жителей.

На Запорожье обстреляли фермеров / Фото Запорожской ОВА:

Оккупанты терроризируют фермеров на Запорожье

Захватчики на Запорожье отбирают у местных фермеров зерно и вывозят его в оккупированный Крым. Местные рассказывают, что этим занимаются чеченцы. Сначала они говорят с фермерами и предлагают заниженную вдвое цену. Бывает, что вместо денег могут давать солярку, которую сливают из своей военной техники.

Если люди не соглашаются, оккупанты просто отбирают зерно и все равно вывозят. Поэтому фермеры идут на условия чеченцев, чтобы иметь хоть какие-то деньги. Это "торговля" под дулом автомата.

Напомним, что россияне временно оккупировали некоторые части Запорожской области, в частности Бердянск и Мелитополь. Из-за этого Украина временно потеряла выход к Азовскому морю.

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