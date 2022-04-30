Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру, техніку, а також насіння соняшника, яке зберігали на господарстві. Про це повідомив речник ОВА Іван Ареф'єв.

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Люди не постраждали

На щастя, постраждалих немає. Тепер здійснюють процесуальні дії щодо відкриття кримінальної справи, що стосуватиметься порушення законів та звичаїв війни.

В ОВА показали фото з місця подій. На них видно прострілені стіни, спалену техніку та залишки снарядів на полях.

Зверніть увагу! Із Запоріжжя 30 квітня заборонили рух транспорту через Кам'янське до Василівки. Це потрібно задля безпеки мирних жителів.

На Запоріжжі обстріляли фермерів / Фото Запорізької ОВА:

Окупанти тероризують фермерів на Запоріжжі

Загарбники на Запоріжжі відбирають у місцевих фермерів зерно й вивозять його до окупованого Криму. Місцеві розповідають, що цим займаються чеченці. Спочатку вони говорять з фермерами та пропонують ціну, занижену вдвічі. Буває, що замість грошей можуть давати "солярку", яку зливають зі своєї військової техніки.

Якщо люди не погоджуються, окупанти просто відбирають зерно й все одно вивозять. Тому фермери йдуть на умови чеченців, щоб мати хоч якісь гроші. Це "торгівля" під дулом автомата.

Нагадаємо, що росіяни тимчасово окупували деякі частини Запорізької області, зокрема, Бердянськ і Мелітополь. Через це Україна тимчасово втратила вихід до Азовського моря.

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