Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру, техніку, а також насіння соняшника, яке зберігали на господарстві. Про це повідомив речник ОВА Іван Ареф'єв.
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Люди не постраждали
На щастя, постраждалих немає. Тепер здійснюють процесуальні дії щодо відкриття кримінальної справи, що стосуватиметься порушення законів та звичаїв війни.
В ОВА показали фото з місця подій. На них видно прострілені стіни, спалену техніку та залишки снарядів на полях.
На Запоріжжі обстріляли фермерів / Фото Запорізької ОВА:
Окупанти тероризують фермерів на Запоріжжі
Загарбники на Запоріжжі відбирають у місцевих фермерів зерно й вивозять його до окупованого Криму. Місцеві розповідають, що цим займаються чеченці. Спочатку вони говорять з фермерами та пропонують ціну, занижену вдвічі. Буває, що замість грошей можуть давати "солярку", яку зливають зі своєї військової техніки.
Якщо люди не погоджуються, окупанти просто відбирають зерно й все одно вивозять. Тому фермери йдуть на умови чеченців, щоб мати хоч якісь гроші. Це "торгівля" під дулом автомата.
Нагадаємо, що росіяни тимчасово окупували деякі частини Запорізької області, зокрема, Бердянськ і Мелітополь. Через це Україна тимчасово втратила вихід до Азовського моря.
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