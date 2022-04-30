Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент, який перебуває у Запоріжжі.
До теми Окупанти колонами вивозять награбоване зерно, техніку та сільгосппродукцію в анексований Крим
Як діють окупанти
За словами журналіста, чеченці навіть намагаються демонструвати, що нібито справедливо вилучають у місцевих жителів зерно.
Вони приходять до фермерів, у яких є залишки торішнього зерна, пропонують ціну у два рази меншу ніж його реальна вартість у гривнях, ну гривень вони собі накрали й можуть ними розпоряджатися, або пропонують "солярку", яку зливають зі своєї військової техніки,
– розповів журналіст.
У тих, хто не погоджується на такі умови, окупанти просто відбирають зерно й усе одно вивозять його. Як розповів журналіст, деякі фермери таки погоджуються на умови чеченців, аби отримати хоч якісь гроші.
"От так під дулами автоматів йде торгівля", – додав кореспондент.
Якою є ситуація на Запоріжжі: останні новини
- Із Запоріжжя 30 квітня заборонили рух транспорту через Кам'янське у напрямку Василівки. Рішення пов'язане із безпековою ситуацією, яка склалася на маршруті гуманітарного коридору.
- На Запоріжжі невідомі люди намагаються потрапити до квартир місцевих жителів для "перепису населення". Однак влада попередила, що жодного "перепису" немає та закликала їх бути дуже обережними.
- Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Запоріжжя. Внаслідок цього 28 квітня загинула літня жінка. Також окупанти зруйнували інтернат.
Кореспондент розповів про ситуацію на Запоріжжі станом на 30 квітня: дивіться відео