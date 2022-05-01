Перебои с сетью возникли из-за обрыва волоконно-оптических магистральных линий и выведения из строя оборудования украинских операторов в этих регионах. Это сделали российские захватчики.
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Федоров о возобновлении связи в Херсонской и Запорожских областях
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что работы по восстановлению связи уже ведутся. Он пообещал, что в этих областях связь будет восстановлена.
Больше информации об отключении связи в Херсонской и Запорожской областях:
- сначала у жителей этих регионов были перебои со связью, а позже она исчезла совсем;
- сети нет у всех операторов мобильной связи;
- в Госспецсвязи заявили, что это очередная попытка врага оставить украинцев без доступа к правдивой информации о войне России в Украине;
- еще одна цель – распространение российской пропаганды как безальтернативного источника информации.
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