Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

В Белгороде снова слышали взрывы, а в небе заметили неизвестное сияние

По его словам, то, что российские спецслужбы во многих случаях нагнетают, является абсолютной правдой.

Обстрелы, о которых мы слышим, как российские силы обстреливают чуть ли не каждый день – это явно русская история.

– заметил советник министра.

Как рассказал Денисенко, когда в течение 2 недель обстреливают пограничные российские силы, но нет ни одного погибшего, такая система вызывает большое удивление. Поэтому в этом случае россияне могут просто пытаться побуждать собственное население к мобилизации.

Обстрелы пограничных областей России: что известно

Российские СМИ 1 апреля сообщили о пожар на нефтебазе в российском Белгороде, расположенном недалеко от украинской границы.

В Минобороны ответили, что Украина не несет ответственности за все катастрофы или происходящие на территории России события, в частности по пожару на нефтебазе в Белгороде.

Следует заметить, что взрывы были и в других городах России. В частности, 25 апреля два взрыва прогремели в российском Брянске. Известно, что россияне сами обстреляли область, чтобы обвинить в провокациях Украину.

Служба безопасности Украины перехватила разговор кафиров, свидетельствующий о том, что именно государство-агрессорка нанесло удар по селу Климово в Брянской области.

В российской Белгородской области 1 мая в очередной раз услышали взрывы . Там вспыхнул объект, принадлежащий министерству обороны страны-агрессорки.

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