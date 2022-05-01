Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на губернатора региона. Первые публикации об этом появились примерно в 16.20.

Недавно В российском Белгороде снова неспокойно: местные пишут о взрывах

Назвали вероятную точку пожара

Этот же губернатор впоследствии сообщил, что получил ранения один человек. Он указал, что якобы пострадал местный житель.

Местные телеграммы впоследствии сообщили, что пожар произошел на военных складах в Томаровке. Это поселок городского типа в 30 минутах езды от областного центра.

Вероятные записи пожара в Белгородской области: смотрите видео

В сети обнародовали несколько видео, где, вероятно, видны последствия данного пожара. На записях в небо поднимается огромный столб черного дыма. Однако пока неизвестно, сняли ли эти видео именно в Белгородской области.