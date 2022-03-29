Соответствующую информацию сначала сообщили пользователи сети, а затем прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Люди не погибли и не пострадали.

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В российском Белгороде прогремели взрывы

Вечером 29 марта в Белгородской области, граничащей с Украиной, произошли взрывы,

– говорится в сообщении росСМИ.

Также там написали, что инцидент произошел в селе Красный Октябрь. Губернатор Гладков объяснил, что жертв и пострадавших нет.

"Разрушений на территории поселка нет. На месте работают все экстренные службы. О причине случившегося сообщу позже", – заверил чиновник.

В сети опубликовали кадры взрывов: смотрите видео

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