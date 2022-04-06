Вечером 6 апреля это отметили в Центре противодействия информации при СНБО. Там подтвердили, что Россия готовит новые провокации в Белгороде, чтобы обвинить Украину.

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Россияне травят голубей в Белгороде

5 апреля жители российского Белгорода, который расположен примерно в 40 километрах от Украины, начали травить голубей. Все потому, что их запугали выдумками о "зараженных посланниках из биолабораторий в Украине". Казалось бы, что поверить в такую ​​чушь просто не даст здравый смысл. Но местные жители восприняли все серьезно и принялись уничтожать птиц.



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Что этому предшествовало

Ранее Украину обвинили в "подрыве нефтебазы" в Белгороде. Эту "сенсационную новость" опровергла группа журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team. Они доказали, что крылатая ракета была запущена из России.

Впоследствии, 6 апреля, мэр Белгорода сообщил об эвакуации всех школ города и области. Он утверждает, что местные власти якобы получили уведомление о минировании всех учебных заведений.

Обратите внимание! Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия перебрасывает отдельные подразделения из состава воздушно-десантных войск в Белгород.

"Раньше в интервью российским СМИ Зеленский сказал, что вопрос о биолабораториях – это анекдот. Их у нас нет", – отметили в Центре противодействия дезинформации.

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