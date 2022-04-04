Согласно информации, на Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков.
Важно Исключать вторую волну наступления на Киев нельзя – комбат батальона ТрО
Известно, что российские оккупанты совершают артиллерийские обстрелы города, а также перегруппируют войска.
"Усиливают противовоздушное прикрытие важных объектов в районе города Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении", – сообщили в Генштабе.
Комбат батальона ТрО рассказал о возможной новой волне вторжения на Киев: смотрите видео