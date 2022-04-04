Об этом заявил командир батальона терробороны Киева Петр Кузык в эфире 24 канала.

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По его словам, то, что сейчас на Востоке Украины эскалация увеличивается, было прогнозировано. О ккупанты просчитали этот шаг раньше времени.

Впрочем, вряд ли те "недобытки", которые Россия туда перебросит, очень боеспособны. Среди этих русских военных много испуганных и полностью деморализованных солдат.

Однако то, что много работы будет на Востоке и, возможно, будет вторая волна вторжения на Киев, отвергать никак нельзя. Однако я верю в ВСУ, в руководство. Мы все работаем на одну цель – победу Украины,

– добавил Кузик.