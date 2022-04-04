Про це заявив командир батальйону тероборони Києва Петро Кузик в ефірі 24 каналу.

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За його словами, те, що зараз на Сході України збільшується ескалація, було прогнозовано. Окупанти прорахували цей крок завчасно.

Втім, навряд чи ті "недобитки", яких Росія туди перекине, є дуже боєздатними. Серед цих російських військових є багато наляканих та повністю деморалізованих солдатів.

Однак те, що багато роботи буде на Сході й, можливо, буде друга хвиля второгнення на Київ, відкидати ніяк не можна. Однак я вірю у ЗСУ, у керівництво. Ми всі працюємо на одну мету – перемогу України,

– додав Кузик.

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