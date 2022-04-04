По его словам, первый бой за столицу украинские защитники и защитницы выиграли.

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Кроме того, Алексей Резников рассказал, что освободить от врага смогли еще и Киевскую область. А также российский оккупант отступает в Черниговской и Сумской областях, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов.

"Это – неопровержимое свидетельство, что планы Кремля сломаны", – добавил министр обороны Украины Алексей Резников.

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