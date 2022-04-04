В Министерстве обороны Украины отметили, что, когда враг захлебнулся от быстрого нападения на Украину колоннами захватнической техники, он перешел к тактике зверства – обстреливать мирные города.

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Россияне нанесли разрушения Бородянке

В ведомстве сообщили, что городок Бородянка на Киевщине потерпел масштабные разрушения.

Оккупант намеренно обстрелял жилые кварталы, многоэтажки и частные дома,

– отметили в Минобороны.

Там добавили, что под огонь захватчиков попал реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов. В целом россияне атаковали места с большим скоплением мирных людей.

В министерстве заверили, что государство-агрессор ответит за совершенное зверство. А все, что враг разрушил, обязательно отстроят.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резинков заявил, что украинские защитники сломали планы Кремля.

Последствия атак россиян на Бородянку: смотрите видео