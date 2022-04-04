У Міністерстві оборони України зазначили, що коли ворог захлинувся від швидкого нападу на Україну колонами загарбницької техніки, він перейшов до тактики звірства – обстрілювати мирні міста.
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Росіяни завдали руйнувань Бородянці
У відомстві повідомили, що містечко Бородянка, що на Київщині, зазнало масштабних руйнувань.
Окупант навмисно обстріляв житлові квартали, багатоповерхівки та приватні будинки,
– зазначили в Міноборони.
Там додали, що під вогонь загарбників потрапив реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів. Загалом росіяни атакували місця із великим скупченням мирних людей.
У міністерстві запевнили, що держава-агресорка відповість за скоєне звірство. А все, що ворог зруйнував, обов'язково відбудують.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резінков заявив, що українські захисники зламали плани Кремля.
Наслідки атак росіян на Бородянку: дивіться відео