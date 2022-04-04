На 40 день мужньої боротьби українського народу з російськими загарбниками міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що перший бій за Київ українські захисники та захисниці виграли.

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Резніков про зламані плани Кремля

Українці звільнили від ворога Київську область. Відступають російські загарбники із Чернігівської та Сумської областей. Окупанти роблять це, додав міністр, аби перегрупувати сили й змінити напрямок ударів.

Це – беззаперечне свідчення, що плани Кремля зламано,

– наголосив глава Міноборони.

Водночас він додав, що серця людей сповнені болю за сотнями мирних громадян, які були по-звірячому закатовані російськими солдатами.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що на найближчий тиждень ключовий напрямок оборони України – це Схід. Саме там очікують на головні бої з російськими загарбниками.

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