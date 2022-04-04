Резніков підкреслив, що Гостомель – це місто з давньою історією, у якому ще у XVI столітті працювали органи самоврядування на основі Магдебурзького права, а також мало волю й свободу вибору. Міністр оборони наголосив, що в Росії цього ніколи не зрозуміють.

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Міністр оборони про відповідальність росіян

Олексій Резніков відзначив, що зараз над Гостомелем майорить український стяг, а десятки містян вперше за більше як місяць змогли вийти зі своїх укриттів без страху бути розстріляними сучасними фашистами.

Він заявив, що Україна зможе все відбудувати усе що зруйнувала російська орда. Тоді як, всі хто причетні до злочинів проти людяності, в тому числі головні фігури Кремля, понесуть відповідальність за свої дії не лише перед законом України, а й перед міжнародним судом. Він наголосив, що російські фашисти відповідатимуть за кожне кожного українця.

Невдалий бліцкриг завершиться вдалим Нюрнбергом. І фраза "я лише виконував наказ" на Нюрнберзькому процесі не врятує жодного злочинця,

– підкреслив Резніков.

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