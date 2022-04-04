Резников подчеркнул, что Гостомель – это город с древней историей, в котором еще в XVI веке работали органы самоуправления на основе Магдебургского права, а также обладал свободой выбора. Министр обороны подчеркнул, что в России этого никогда не поймут.

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Министр обороны об ответственности россиян

Алексей Резников отметил, что сейчас над Гостомелем развевается украинский флаг, а десятки горожан впервые за более чем месяц смогли выйти из своих укрытий без страха быть расстрелянными современными фашистами.

Министр обороны заявил, что Украина сможет все отстроить все, что разрушила российская орда. Тогда как все, кто причастны к преступлениям против человечности, в том числе главные фигуры Кремля, понесут ответственность за свои действия не только перед законом Украины, но и перед международным судом. Он подчеркнул, что российские фашисты будут отвечать за каждого украинца.

Неудачный блицкриг завершится удачным Нюрнбергом. И фраза "я только выполнял приказ" на Нюрнбергском процессе не спасет ни одного преступника,

– подчеркнул Резников.

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