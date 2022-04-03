Соответствующие списки обнародовал в фейсбуке советник главы ОП Алексей Арестович. Об этом политик написал вечером 3 апреля после того, как весь мир увидел зверства россиян.

Заметьте Части и подразделения ВС РФ и Росгвардии, совершивших военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене

Арестович назвал части и подразделения, которые совершали зверства в Киевской области

Части и подразделения вооруженных сил России и Росгвардии, совершивших военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене,

– написал Арестович.

В частности, речь идет о:

64 отдельной мотострелковой бригаде 35 армии Восточного военного округа;

5 отдельной танковой бригаде 36 армии Восточного военного округа;

331 парашютно-десантном полку 98 воздушно-десантной дивизии;

137 парашютно-десантном полку 106 воздушно-десантной дивизии;

104 и 234 десантно-штурмовых полках 76 десантно-штурмовой дивизии;

14 и 45 отдельных бригадах специального назначения;

63 отряде полиции особого назначения Росгвардии;

155 отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Читайте также: Буча – свидетель зверств российских захватчиков – видео