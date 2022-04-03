Соответствующие списки обнародовал в фейсбуке советник главы ОП Алексей Арестович. Об этом политик написал вечером 3 апреля после того, как весь мир увидел зверства россиян.
Заметьте Части и подразделения ВС РФ и Росгвардии, совершивших военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене
Арестович назвал части и подразделения, которые совершали зверства в Киевской области
Части и подразделения вооруженных сил России и Росгвардии, совершивших военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене,
– написал Арестович.
В частности, речь идет о:
- 64 отдельной мотострелковой бригаде 35 армии Восточного военного округа;
- 5 отдельной танковой бригаде 36 армии Восточного военного округа;
- 331 парашютно-десантном полку 98 воздушно-десантной дивизии;
- 137 парашютно-десантном полку 106 воздушно-десантной дивизии;
- 104 и 234 десантно-штурмовых полках 76 десантно-штурмовой дивизии;
- 14 и 45 отдельных бригадах специального назначения;
- 63 отряде полиции особого назначения Росгвардии;
- 155 отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.