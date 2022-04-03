Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Водночас він зауважив, що стратегія Росії обстрілювати всю територію України ракетами нікуди не поділася.

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"Станом на сьогодні (3 квітня – 24 канал) ключовий напрямок нашої оборони – це Схід, по осі Ізюм — Волноваха – Попасна. Безумовно й трикутник Рубіжне – Лисичанськ – Сєвєродонецьк. І звичайно ж, Маріуполь", – сказав Денисенко.

Радник глави МВС заявив, що на відповідних територіях сконцентровані головні бойові дії на найближчий тиждень.

"Моя особиста думка: саме там буде вирішуватись доля як мінімум цього етапу війни. Там зараз сконцентровано те, як далі розвиватимуться події", – зазначив Вадим Денисенко.

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