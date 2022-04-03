Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. В то же время, он отметил, что стратегия России обстреливать всю территорию Украины ракетами никуда не делась.

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"По состоянию на 3 апреля ключевое направление нашей обороны – это Восток, по оси Изюм – Волноваха – Попасная. Безусловно, и треугольник Рубежное – Лисичанск – Северодонецк. И конечно же, Мариуполь", – сказал Денисенко.

Советник главы МВД заявил, что на соответствующих территориях сконцентрированы главные боевые действия на ближайшую неделю.

"Мое личное мнение: именно там будет решаться судьба как минимум этого этапа войны. Там сейчас сконцентрировано то, как дальше будут развиваться события", – отметил Вадим Денисенко.

В МВД сказали, где будут продолжаться основные бои в ближайшую неделю: смотрите видео