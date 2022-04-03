Пока вместо них в Украину уже входят колонны свежих частей и подразделений. Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт Олег Жданов.

К теме Не надо лелеять пустые надежды, что оккупанты просто уйдут, – Зеленский

Сосредоточение на Востоке

По его словам, те, кто пошел на ротацию, выходят в Беларусь и Россию. Там они будут восстанавливать боеспособность и впоследствии их перебросят на Восток.

Россия формирует ударный кулак для того, чтобы сосредоточить основные усилия на Донецком направлении.

– заявил Жданов.

Проблемы с людьми и техникой

В то же время он отметил, что у страны-агрессора сейчас проблема накопить человеческий ресурс и технику. Судя по всему, техника, о которой так рапортовал Шойгу, закончилась.

Читайте на сайте Нацгвардейцы на киевском направлении захватили вражеские САУ 2С-3 и плавучий бронетранспортер

Как отметил Жданов, сейчас россияне вынуждены снимать с долгосрочного хранения советскую технику, которая стоит уже 40 – 50 лет. Кроме того, Россия пока не способна оперативно собрать большой резерв, который бы повлиял на ход боевых действий в Украине.

Жданов рассказал о планах России сосредоточить войска на Донецком направлении: смотрите видео