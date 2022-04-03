Поки замість них в Україну вже заходять колони свіжих частин і підрозділів. Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов.

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Зосередження на Сході

За його словами, ті, хто пішли на ротацію, виходять у Білорусь та Росію. Там вони відновлюватимуть боєздатність, і згодом їх перекинуть на Схід.

Росія формує ударний кулак для того, щоб зосередити основні зусилля на Донецькому напрямку,

– заявив Жданов.

Проблеми з людьми та технікою

Водночас він зауважив, що в країни-агресорки зараз є проблемою назбирати людський ресурс і техніку. Судячи з усього, та техніка, про яку так рапортував Шойгу, закінчилась.

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Як зазначив Жданов, зараз росіяни змушені знімати з довгострокового зберігання радянську техніку, яка стоїть уже 40 – 50 років. Крім того, Росія наразі не здатна оперативно зібрати великий резерв, який вплинув би на хід бойових дій в Україні.

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