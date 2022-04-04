Мер Києва Віталій Кличко у мережі повідомив, що відвідав Бучу та Гостомель. Він зазначив, що міста під Києвом, що взяли на себе удар ворога, який рвався до столиці, доведеться відбудовувати майже заново.

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Кличко про звірства загарбники на Київщині

Звільнені від орків передмістя Києва виглядають жахливо. Напівзруйновані, розграбовані, сповнені смерті, болю і горя,

– зазначив Кличко.

Він додав, що в населених пунктах Київщини, які були під окупацією росіян, спершу доведеться розміновувати будинки й вулиці, а також ховати вбитих російськими звірами мирних жителів.

"Але оркам нас не зламати! Ми вистоїмо і відновимо все, що так довго будували й створювали", – запевнив мер Києва.

Кличко про звірства росіян на Київщині: дивіться відео

Звірства росіян у Бучі

На вулицях звільненої від окупантів Бучі виявили тіла вбитих мирних жителів зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що росіяни ґвалтували та катували людей. Жертвами агресорів ставали і чоловіки, і жінки, і малі діти. Окупанти навіть мінували вже вбитих українців.

Міський голова Анатолій Федорук повідомив про виявлення братської могили, де поховали майже 300 людей.

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