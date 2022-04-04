Згідно з інформацією, на Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків.

Важливо Виключати другу хвилю наступу на Київ не можна, – комбат батальйону ТрО

Відомо, що російські окупанти здійснюють артилерійські обстріли міста, а також перегруповують війська.

"Посилюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів в районі міста Бєлгород та районів зосередження військ на Харківському напрямку", – повідомили у Генштабі.

Комбат батальйону ТрО розповів про можливу нову хвилю вторгення на Київ: дивіться відео