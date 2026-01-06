После 20:12 в Днепровском районе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ударов, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на Днепр?
В 20:14 военные предупредили о скоростной цели, которая летела в направлении Днепра. После этого в городе сразу раздался сильный взрыв. В сети распространяют видео, где слышен прилет.
Взрыв в Днепре: смотрите видео
Также местные телеграмы пишут, что в городе после взрывов зафиксировали яркие вспышки в небе.
Что творилось в Днепре после взрыва: смотрите видео
Напомним, что 5 января россияне атаковали завод "Олейна" в Днепре, принадлежащий американской компании Bunge. В результате удара на дороги города вылилось 300 тонн масла, что затруднило движение транспорта на несколько дней.
Каковы последствия последних российских ударов по Украине?
- В ночь на 5 января Россия ударила дронами по Киеву. В Оболонском районе столицы беспилотник попал в медицинское учреждение. Погиб один человек, находившийся на стационарном лечении. Четверо человек пострадали. У раненых рваные раны кисти, отравление продуктами горения, острая реакция на стресс и ссадины.
- Славутич на время остался без централизованного электроснабжения. Без света было почти 8,5 тысячи семей.
- В Фастовском районе в результате вражеской атаки погиб мирный житель – мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме.