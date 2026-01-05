Киевская ОВА сообщила о них. 24 Канал собрал, что мы знаем на данный момент.

Хронология атаки В небе летают "Шахеды", возможный ракетный обстрел: где сейчас тревога в Украине

Какие последствия массированной воздушной атаки на Киевскую область 5 января?

Всю ночь 5 января Россия атаковала с воздуха Украину, в том числе и Киевскую область. После 4 утра областная военная администрация проинформировала об известных последствиях.

Массированная атака на гражданскую и критическую инфраструктуру региона привела к тому, что:

В Фастовском районе погиб мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме.

Всего в районе повреждены 7 частных и 1 многоэтажный жилые дома, гаражи, 2 автомобиля, производственные и складские помещения.

Обесточен Славутич. Все объекты критической инфраструктуры на резервном питании, то есть город с теплом и водой.

Черниговское облэнерго подтверждает, что повреждено несколько важных энергообъектов в соседней области, поэтому обесточены абоненты города Славутич. Этот город является частью Черниговской области, но юридически подчинен органам власти Киевской области.

Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.

Какие последствия ударов врага по Киеву и Чернигову?