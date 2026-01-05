Київська ОВА повідомила про них. 24 Канал зібрав, що ми знаємо на цей момент.

Хронологія атаки У небі літають "Шахеди", можливий ракетний обстріл: де зараз тривога в Україні

Які наслідки масованої повітряної атаки на Київську область 5 січня?

Усю ніч 5 січня Росія атакувала з повітря Україну, зокрема й Київську область. Після 4 ранку обласна військова адміністрація проінформувала про відомі наслідки.

Масована атака на цивільну та критичну інфраструктуру регіону призвела до того, що:

У Фастівському районі загинув чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку.

Загалом у районі пошкоджено 7 приватних і 1 багатоповерховий житлові будинки, гаражі, 2 автомобілі, виробничі та складські приміщення.

Знеструмлено Славутич. Усі об’єкти критичної інфраструктури на резервному живленні, тобто місто з теплом та водою.

Чернігівське обленерго підтверджує, що пошкоджено кілька важливих енергооб'єктів у сусідній області, відтак знеструмлені абоненти міста Славутич. Це місто є частиною Чернігівської області, але юридично підпорядкований органам влади Київської області.

Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

Звернімо увагу: найважливіше про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, також про вибухи та їхні наслідки можна прочитати у телеграм-каналі 24 Каналу.

Які наслідки ударів ворога по Києву та Чернігову?