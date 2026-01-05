Це, зокрема, Київ та Київська область, Чернігів та інші. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки У небі літають "Шахеди", можливий ракетний обстріл: де зараз тривога в Україні

Які наслідки масованої атаки на Україну 5 січня?

03:45, 5 січня Київ. Влада інформує про пожежу в Оболонському районі. Горів приватний медичний заклад, у будівлі проводять евакуацію людей. Унаслідок атаки одна жінка постраждала, їй надали допомогу на місці. Також вже відомо, що загинула одна людина, як інформує КМВА. 03:15, 5 січня Чернігів. МВА інформує, що ворог атакував місто балістичними ракетами та БпЛА. Постраждало, зокрема, одне з підприємств, також виникли пожежі в одному з гаражних кооперативів та в приватному будинку у прилеглій громаді.

Зверніть увагу! Найважливіше про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, також про вибухи та їхні наслідки можна прочитати у телеграм-каналі 24 Каналу.