Це, зокрема, Київ та Київська область, Чернігів та інші. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки У небі літають "Шахеди", можливий ракетний обстріл: де зараз тривога в Україні
Які наслідки масованої атаки на Україну 5 січня?
Київ. Влада інформує про пожежу в Оболонському районі. Горів приватний медичний заклад, у будівлі проводять евакуацію людей. Унаслідок атаки одна жінка постраждала, їй надали допомогу на місці. Також вже відомо, що загинула одна людина, як інформує КМВА. Чернігів. МВА інформує, що ворог атакував місто балістичними ракетами та БпЛА. Постраждало, зокрема, одне з підприємств, також виникли пожежі в одному з гаражних кооперативів та в приватному будинку у прилеглій громаді.
