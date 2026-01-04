Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Де зараз є тривога?

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

22:48, 4 січня

  • Чернігівщина – група БпЛА на Славутич.

  • Сумщина група БпЛА повз Буринь, Путивль – західним курсом.

  • Група БпЛА на Харківщині – курсом на Полтавщину, Дніпропетровщину.

  • Група БпЛА на півдні Полтавщини – курсом на захід.

  • Група БпЛА на півночі Дніпропетровщини – в західному напрямку.

22:14, 4 січня

Група БпЛА на Харківщині – курсом на Полтавщину, Дніпропетровщину.

21:44, 4 січня

Група БпЛА на Харківщині, повз Балаклію – західним курсом.

21:20, 4 січня

БпЛА на Харківщині – курсом на Златопіль, Слобожанське, Барвінкове.

20:25, 4 січня

  • Група БпЛА на Чернігівщині курсом на Ріпки.

  • БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків.