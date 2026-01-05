04:30, 5 января

Киевская область. ОВА пишет о массированной атаке на гражданскую и критическую инфраструктуру.

В Фастовском районе погиб мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме.

Всего в районе повреждены 7 частных и 1 многоэтажный жилые дома, гаражи, 2 автомобиля, производственные и складские помещения.

Обесточен Славутич. Все объекты критической инфраструктуры на резервном питании, то есть город с теплом и водой.