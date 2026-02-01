Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Что известно о ночной атаке?
Для атаки враг использовал 90 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск и временно оккупированный Донецк.
Около 60 из них составляли "Шахеды".
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере и востоке страны,
– сообщили Воздушные силы.
По данным ВС, этой ночью было зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 2 локациях.
Сейчас атака продолжается, в воздушном пространстве фиксируют несколько вражеских БПЛА.
Под ударом оказался Днепр и область
Ночью 1 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области дронами и артиллерией. В Днепре из-за попадания вражеского беспилотника погибли два человека – женщина и мужчина.
В результате атаки возник пожар, полностью разрушен частный дом, еще два дома получили повреждения. Также изуродован легковой автомобиль.
В Никопольском районе повреждены два многоквартирных и четыре частных дома, хозяйственную постройку, кафе, несколько магазинов, автомобили.