Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, добавив, что искусственный интеллект должен будет просчитывать, где в определенный момент может находиться "Шахед" и тогда в то место будут нацеливаться украинские дроны-перехватчики.

Как можно было бы улучшить ПВО?

Авиаэксперт разъяснил, что раньше была такая схема: когда "Шахед" пересекал линию границы или боевого столкновения, его начинали сбивать первые украинские военные, которые его увидели. С ПЗРК или благодаря дронам-перехватчикам. Если им удавалось их сбить – они получали соответствующие "Е-баллы", которые потом накапливали и получали за них лучшее вооружение и в большем количестве.

Когда дроны выходят за зону действия российской ПВО, там появляются украинские вертолеты, принадлежащие тактической авиации Сухопутных сил, они начинают уничтожать эти "Шахеды". Затем до города, например, Киева или Днепра, фактически уже ничего нет,

– озвучил Криволап.

По его словам, Украина сейчас не имеет возможности обеспечить перекрытие всей территории. Недостаточно РЛС, мобильных огневых групп. Относительно новой концепции, которая сейчас обсуждается, по словам авиаэксперта, сегодня сложно спрогнозировать, насколько она окажется эффективной. Константин Криволап убежден, что сейчас надо все же использовать больше легкомоторной авиации, запускать именно этот процесс.

"Нужны передвижные аэростаты, чтобы надежно с большой высоты (500 метров – 1,5 километра) видеть далеко эти "Шахеды" и понимать более точно, где они находятся. Тогда можно будет реализовывать на других принципах перехвата. Сейчас у нас такого перехвата нет. Дроны прилетают в город, потом над ним мы начинаем их ловить", – подытожил авиаэксперт.

К сведению! Зеленский заявил, что провел разговор с президентом Франции Макроном. В частности обсудил с ним пути усиления энергетики Украины. В этом году наше государство получит от Франции генераторы, дополнительные самолеты, ракеты для систем ПВО и авиабомбы. Кроме того, планируется передача новых комплексов ПВО IRIS-T от Германии. Ранее страна уже предоставила таких 9 единиц.

Усиление ПВО: какие шаги обсуждает власть?