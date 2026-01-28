Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Украина получит дополнительные самолеты и ракеты для ПВО
Основные тезисы
- Франция передаст Украине несколько единиц военной помощи в 2026 году.
- Во время обсуждения с Макроном, Зеленский поднял вопрос об энергетической устойчивости Украины и борьбе с российским теневым флотом.
В этом году Франция обещает передать Украине несколько единиц самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб. Париж поддерживает тесное сотрудничество и помогает в борьбе против российского агрессора.