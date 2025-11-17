В конце октября лидер Франции уже обещал Украине дополнительные истребители Mirage, а также ракеты Aster 30 к ЗРК SAMP/T. Впрочем, по данным СМИ, договоренности между президентами значительно шире, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Какое оружие и когда Украина может получить от Франции?

Независимые источники заявляют, что соглашение между Зеленским и Макроном будет предусматривать продажу Украине истребителей Rafale и зенитных комплексов SAMP/T. Речь идет как о подержанной технике, которую можно поставить в ближайшее время, так и новых образцах, которые уже поступят в долгосрочной перспективе.

Впоследствии и сам Владимир Зеленский подтвердил сообщение в СМИ. В разговоре с Томой Мисращи из TF1-LCI сразу после подписания контракта на базе Виллакубле он сообщил, что Украина только что сделала исторический заказ на 100 истребителей Rafale для оснащения своей армии.

Defense Express напоминает, что возможность передать Украине Rafale обсуждалась еще в октябре. Rafale часто подают как самолет без иностранных ограничений, потому что все его компоненты французские. Это действительно дает Украине возможность договариваться только с Францией – в отличие от Gripen или Eurofighter, которые зависят от многих стран. Франция также обычно менее строгая в отношении ограничений на экспортное вооружение, что могло бы дать Украине больше свободы в использовании самолетов.

Но есть и другая сторона. Полная "автономность" Rafale означает так же полную зависимость от Франции – от техобслуживания до поставок вооружения. Если во Франции изменится политический курс и к власти придут силы, менее дружественные к Украине, это может создать серьезные проблемы.

В отличие от F-16 или Gripen, которые используют стандартизированные и доступные компоненты НАТО, Rafale почти полностью привязан к французской промышленности. Это может ограничить возможности и скорость поставок.

Также важно оценить, насколько быстро Франция сможет поставить как подержанные самолеты, так и новые. Франция уже имеет опыт продажи подержанных Rafale другим странам:

Греция в 2021 году купила 12 подержанных и 6 новых Rafale F3R за 2,4 миллиарда евро. Первый самолет она получила через полгода после подписания контракта .

. Хорватия в 2021 году заказала 12 подержанных Rafale за 1,15 миллиарда евро. Поставки продолжались с октября 2023-го по апрель 2025-го.

Если же говорить о новых самолетах, то очередь на производство Rafale сейчас растянута примерно на 9 лет. А по примеру контракта с Сербией, один новый Rafale в версии F4 стоит примерно 225 миллиона евро.

Что касается ЗРК SAMP/T, то Украина ранее получала несколько таких систем от Франции и Италии.

У самой Франции еще есть резерв: по состоянию на 2021 год она имела 10 таких комплексов, объединенных в 5 эскадрилий по две системы каждая. Из этих десяти один или два комплекса уже поступили Украине.

Что касается новой версии SAMP/T NG, способной перехватывать гиперзвуковые цели, то ее производство начнется только в 2026 году. Для французской армии планируют закупить 8 комплексов до 2030 года и еще 4 – до 2034-го. Пока неясно, будут ли это совсем новые системы, или модернизированные старые. Цены и сроки поставки новым заказчикам тоже не разглашают. Например, Дания заказала SAMP/T NG в сентябре этого года, но без уточнения стоимости, конфигурации или сроков получения.

