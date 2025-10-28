Во время разговора с журналистами 27 октября Владимир Зеленский рассказал о будущих планах в развитии боевой авиации, пишет 24 Канал.

Что предусматривает такой план развития?

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что полноценный флот из 250 военных самолетов является основой для обновления военной авиации и гарантией безопасности государства не на один год. Переход на новые авиационные платформы позволит эффективнее защищать воздушное пространство и приблизить оборонную промышленность Украины к западным технологическим стандартам.

По его словам, сейчас Украина ведет диалог со Швецией, Францией и США по боевым самолетам. Речь идет о F-16, шведские Gripen и французские Rafale.

Мы вышли на три платформы – F-16, Gripen и Rafale. С учетом опыта наших пилотов и возможностей врага – это оптимальный выбор для Украины,

– добавил Зеленский.

Однако в приоритете все же шведские Gripen из-за дешевого обслуживания и относительно короткого срока обучения пилотов – около шести месяцев. Еще одним преимуществом Gripen является возможность взлета даже с автомобильных трасс, а также совместимость с большинством вооружения, которое использует Украина.

"Так вот по Gripen – на него цепляется все. Наверное, почти все из того, что использует Украина – ракеты и другое оружие – это все можно туда подцепить", – сказал Зеленский.

Сейчас Украина предварительно договорилась со Швецией о поставках 150 новых самолетов Gripen. По словам президента, кроме самих поставок лидеры договорились также о локализации производства. Зеленский подчеркнул, что это соглашение имеет историческое значение.

Что сейчас известно о соглашении со Швецией?